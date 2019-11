¡No soportó más! Karla Tarazona reapareció en pantallas usando un collarín. ¿El motivo? La conductora sufrió de un fuerte cuadro de estrés por el que tuvo que recibir atención médica de emergencia y guardar reposo en su casa.

En un enlace desde su vivienda en Chorrillos, Karla Tarazona indicó que padece de un cuadro de estrés profundo que viene arrastrando hace varios días debido a la ardua carga laboral que afronta diariamente.

"Mi cuerpo ya no aguantó más tanto estrés. No quise tocar el tema de Christian y la Chabela porque eso me carga. Más mis temas personales, mi cuerpo ya no dio más", dijo Karla Tarazona en el programa 'Válgame', al que no pudo asistir por su estado de salud.

La conductora señaló que 'se ha cargado de muchas cosas' y que por ese motivo tuvo que hacer un alto obligatorio a sus actividades diarias en la radio, la TV y con su familia.

"Sentí muy pesado el ambiente (cuando Christian Domínguez llegó al set del programa)", añadió cuando le preguntaron sobre si sus problemas de salud serían ocasionados por alguien en particular.

Karla Tarazona dejó en claro que Christian Domínguez no se comunica con ella para contarle sus problemas, tal y como lo deslizaron los conductores del programa 'Válgame'.



Karla Tarazona colapsó por fuerte cuadro de estrés y reapareció en pantallas con collarín