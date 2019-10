Karla Tarazona cuadra a Kurt por enfrentarla con Pamela Franco: "Tú eres el menos indicado para decir algo"

¡Está molesta! Karla Tarazona no estuvo al inicio de 'Válgame' este viernes, al parecer porque le incomodó la presencia de Pamela Franco , conductora con la que fue ampayado Christian Domínguez luego de terminar su relación con Isabel Acevedo.

Tras finalmente ingresar al set, Karla Tarazona se mostró indignada por todo el escándalo mediático en el que la quieren involucrar, por ser la expareja de Christian Domínguez.

"Creo que lo que ustedes no entienden es que sí, trabajo acá, trabajo en un programa que se dedica al espectáculo, pero a veces uno no quiere ser parte de eso tampoco y yo siento que ustedes no se están poniendo en mi posición, es por eso mi molestia", dijo la conductora.

En ese momento, Kurt Villavicencio quiso intervenir pero Karla Tarazona no le permitió seguir hablando. "Tú eres la persona menos indicada para decir algo porque se supone que eres mi amigo".

"Lamentablemente es la noticia de la semana" , le contestó el conductor. "Está bien, pero yo no soy la noticia", le replicó Karla. "No, pero a ti Christian Domínguez te dejó por la Chabelita y ahora Christian termina con ella...".

"Ese es un tema que yo aclaré en su momento. Para mí, sentarme en El Valor de la Verdad fue soltar todo lo que tenía que soltar y voltear la página por completo, de ahí, que lo que haya pasado en adelante, ya no es mi problema" , dijo Karla Tarazona.

Mónica Cabrejos le preguntó qué exactamente le había molestado. "Me incomoda que se insinúe que si yo le gusto o no le gusto, me incomoda que me quieran sentar al costado de él después de tanto tiempo que nosotros no nos hemos parado en un programa de televisión a contar que si nos llevamos bien que si nos llevamos mal", indicó la conductora.

"Yo ya aclaré que mi relación con él es de papás y por eso intento tratar de guardar silencio porque lo que salga de mi boca el mundo lo va tomar de otra forma", agregó.