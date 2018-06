Christian Domínguez irá a todas las citaciones que le haga el Poder Judicial por demanda de Karla Tarazona [FOTOS]

El cantante Christian Domínguez aseguró que asistirá a todas las citaciones que le haga el Poder Judicial, con respecto a la demanda que le interpuso Karla Tarazona por pensión alimenticia.



“Siempre he dicho, estoy tranquilo y feliz. Esos temas (judiciales) se quedan ahí. Solo espero que me llamen. Si tengo que ir a algún lugar, voy, pero no toco el tema. Ahora estoy superfeliz, tranquilo, concentrado en mi trabajo”, expresó Christian Domínguez.

En otro momento, indicó que vive una linda etapa con ‘Chabelita’ Acevedo. “Isabel me ha enseñado a tener mucha paciencia, a ser perseverante y a trabajar mucho. Ella no necesita a nadie para salir adelante”, dijo Christian Domínguez.