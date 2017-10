Christian Domínguez calla a Karla Tarazona, pero... [VIDEO]

¿Silencio? Christian Domínguez quiere que Karla Tarazona no vuelva a mencionarlo ni que se refiera a él. La demanda que el cantante entabló por violencia psicológica contra su exesposa fue admitida por la jueza de familia, Nancy Chamorro.

Por ese motivo, Karla Tarazona no podrá mencionar a Christian Domínguez en cualquier medio de comunicación. De lo contrario, será calificado como 'delito'. En comunicación con América Espectáculos, el cantante señaló que no hablará más del tema.

"Lo que ustedes saben es lo que deben saber. No le voy a dar más desarrollo, no hablaré más del tema. No hablo con ningún medio de prensa. Ni escrita ni televisiva. Si lo tienen, lo comentan", declaró Christian Domínguez.

Sin embargo, el abogado de Karla Tarazona, Daniel Leyva, señaló que eso es incorrecto pues en la resolución no se especifica que ella no pueda hablar sobre Christian Domínguez."Sí se admite la demanda pero eso no quiere decir que ella se quede callada. Esa idea no sé de dónde la sacó porque en la resolución no dice nada al respecto"

Christian Domínguez calla a Karla Tarazona

Por otro lado, Christian Domínguez informó que el proceso legal que entabló Isabel Acevedo contra Karla Tarazona fue por propia iniciativa de la bailarina y que él no influyó de ninguna manera sobre su pareja.

"Cada uno maneja sus cosas, sus temas legales, cada uno tiene su manera de pensar. No sé, no me interesa hablar de eso. Estamos en un momento muy bonito y estable de la relación", declaró Christian Domínguez.

Sin embargo, en el caso de la demanda de Isabel Acevedo por difamación e injuria contra Karla Tarazona, el proceso legal no fue admitido. Aún no se sabe si la 'Chabelita' tomará alguna medida para contrarrestar esta negativa.

