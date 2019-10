Christian Domínguez y Karla Tarazona se iban a encontrar en vivo, pero conductora prefirió retirarse del set | VIDEO

El programa Válgame promocionó el esperado encuentro entre Christian Domínguez y Karla Tarazona. Sin embargo, cuando el cantante iba a ingresar al set, su ex decidió dar unas pequeñas palabras para aclarar la situación.

"Muchos esperan que yo me pare y que hable, opine o diga, pero siento que no es el momento de opinar o decir algo que se puede tergiversar. Sin embargo, ambos somos personas públicas, sí evalúo la posibilidad de en algún momento conversar con él en un programa de TV, que es lo que no se da hace mucho tiempo", declaró Karla Tarazona.

Ante esta situación, la conductora le ofreció disculpas a la productora del programa, pero prefirió escuchar primero lo que Christian Domínguez tenía que decir y luego decidir si se ponía cara a cara con su ex.

Christian Domínguez y Karla Tarazona se reencontrarán en Válgame. Video: Latina

"Quiero escuchar lo que él va a hablar aquí en el programa, lo que él va a comentar y responder. De acuerdo a eso, evaluaré la posibilidad de poder compartir con él un set. Yo sé y me vas a disculpar Charo (productora) que el día de hoy se ha promocionado que yo voy a tener un encuentro. Sin embargo lo que yo quiero es escuchar primero lo que él va a decir en su entrevista", finalizó.

Tras estas palabras, el cumbiambero ingresó al set y su ex se retiró del panel de conductores junto a Kurt Villavicencio. Recordemos que en el pasado, el popular 'Metiche' tuvo varios enfrentamientos con Domínguez pues era uno de los mejores amigos de Karla Tarazona.

El cantante de 'Gran Orquesta internacional' regresó al programa para dar más detalles tras la difusión de las imágenes junto a Pamela Franco el último martes por la madrugada.