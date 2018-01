Christian Domínguez a Karla Tarazona: "Los hijos no son armas de los padres" [VIDEO]

El cantante Christian Domínguez dijo que los hijos no se ‘deben utilizar’ cuando existe un conflicto entre los padres, luego de rendir su manifestación por el proceso penal que le inició Karla Tarazona por exponer al peligro a su pequeño.



“Estoy triste porque me parece un exceso estar denunciado, esto debió quedar en una conversación entre padres. Si fuera intransigente y hubiera maldad para atentar contra la seguridad de mi hijo, entonces sería un peligro”, dijo Christian Domínguez al salir de la Fiscalía Provincial Penal de Chorrillos.



El cantante de cumbia se mostró afectado después de la diligencia que duró tres horas.



“Los niños son hijos, es triste que sean herramientas o armas para un conflicto entre padres. Es como si yo hubiese iniciado un proceso porque ella estuvo con mi hijo en una cuatrimoto sin casco ni protección o porque estuvo mar adentro sin ponerle un chaleco, pero yo sé que jamás va a querer que le pase algo malo y que lo cuidará”, agregó Christian Domínguez.



En otro momento, señaló que el video donde aparece manejando con su hijo fue colgado en las redes sociales por su abuelo.

“Ese video lo subió mi padre y es que ellos no lo ven hace seis meses. Tengo horarios de visita, llamadas, pero no hay conciliación. Me encargo al ciento por ciento de mi hijo, pero apenas si lo puedo ver en un espacio reducido sin sacarlo de su casa”, añadió Christian Domínguez, bastante acongojado.



Finalmente, comentó que no es mal padre. “Puedo tener mil discusiones, ser la peor de las personas, pero los hijos no tienen nada que hacer en un conflicto. Me pueden decir lo que quieran, pero no mal padre”, finalizó. (E.Castillo)

