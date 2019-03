Karla Tarazona sobre Christian Domínguez: "Iré hasta el final para demostrar lo que siempre dije, la verdad"

‘No le tengo miedo’, indicó Karla Tarazona, al ser consultada por la apelación que Christian Domínguez presentó ante el Poder Judicial por la demanda que le entabló por difamación.



“Le gané en primera instancia y si apeló, nos iremos a la segunda. Además, tienen que recordar que Vania (Bludau) le ganó y archivaron por el mismo delito totalmente su caso. Lo que diga o deje de decir, no me interesa. Iré hasta el final para demostrar lo que siempre dije, la verdad. No le tengo miedo y menos a él”, sostuvo Karla Tarazona.



¿Confías en la justicia y en ganar la segunda instancia?

Así es. El tiempo me dará la razón.



Christian señaló que no se debería hablar de un proceso legal ni celebrar nada...

El proceso (demanda) es algo público.



¿Crees que busca callarte la boca?

Nadie puede callar a nadie.



‘ES SU GRAN AMOR’



Por otro lado, el vidente Reinaldo dos Santos dijo, que Chabelita es el ‘gran amor’ de Christian Domínguez y ‘se casará con ella’.