La guerra entre Karla Tarazona y Christian Domínguez parece no tener fin. A pesar de que la pareja hizo las paces en un programa en vivo, la disputa pública continúa. Ahora, los dardos de Karla fueron directo a Isabel Acevedo , la mujer a la que acusa de haber partido su matrimonio.

La bailarina subió una fotografía a su cuenta de Instagram, en la que mostró su nuevo look. Con el pelo más rubio y un cerquillo que cubría su frente, Isabel Acevedo se mostró segura de su nueva imagen. Sin embargo, Karla Tarazona no tardó en traerla abajo.

Karla Tarazona no dudó en deslizar que lo que el cambio de look que ostentaba Isabel Acevedo era falso, pues se trataba de una peluca. Poco a poco, varios seguidores de Instagram comenzaron a criticarla por el uso de la peluca y no su cabello real.

Es así como Isabel Acevedo se presentó, junto a Christian Domínguez, en un programa de América para hacer un desfile de, nada más y nada menos, que pelucas. Una a una, la Chabelita desfiló sus nuevos looks para su ahora pareja.

La pareja se mostró muy segura de su relación y no dudaron en bromear con las críticas que se le imputan. Isabel Acevedo explicó la razón por la que Christian Domínguez le regaló una camioneta. Al parecer, su anterior carro era muy inseguro y por esa razón, el cantante prefería que se transportara en una camioneta más segura.

Pero ahí no quedó la cosa, Isabel Acevedo le mandó un mensaje a Karla Tarazona. Al ser consultada sobre las críticas que había recibido por parte de la ex de Christian Domínguez, la Chabelita se limitó a decir que gracias a ella facturaba. “Es que se benefician económicamente porque ahora soy un personaje público”, aseguró.

