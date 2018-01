Christian Domínguez y Karla Tarazona: Andrea San Martín lamentó situación legal que ambos atraviesan

Andrea San Martín lamentó la actitud de Christian Domínguez por exigir 40 mil soles de reparación civil en el juicio que por difamación le entabló a Karla Tarazona.



“Siempre he dicho que lo aprecio, pero eso ya no tiene sentido, ellos ( Christian Domínguez y Karla Tarazona) deberían dejar de lado los juicios, es absurdo. Hagan lo que hagan, no encontrarán solución a sus problemas porque ninguno quedará satisfecho. Es el momento de reflexionar, de buscar la paz. Creo que aquí hay un tema de ego, me parece que está luchando por salvar una imagen insalvable y no lo digo por Christian, pero él no debería asumir problemas de terceras personas. Los únicos que en la vida, nunca van a dejar de ser importantes y estarán siempre a tu lado son los hijos”, dijo Andrea San Martín al dejar el set de ‘Amor de verano’.

Karla Tarazona y Christian Dominguez