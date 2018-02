Christian Domínguez: Karla Tarazona dice que Leonard León canta mejor que él [VIDEO y FOTOS]

Karla Tarazona reconoció el talento de Leonard León y dijo que canta mejor que Christian Domínguez y Alexander Blas.La conductora hizo la comparación después que asistió al concierto que Alexander Blas ofreció por el Día de San Valentín.



“También es el ‘Día de la amistad’ y Alexander es mi amigo. Me invitó al escenario y acepté escuchar la canción que en su momento me dedicó... él canta con mucho sentimiento”, dijo Karla Tarazona.



Sin embargo, en otro momento, se expresó bien de Leonard León.

“Leo es un gran cantante, tiene una carrera con varios éxitos. Nadie puede dudar de que canta mejor que Christian Domínguez y Alexander”, añadió Karla Tarazona.



Por otro lado, lamentó todo lo que vive el ‘Zorro Zupe’, pero no teme que le pase algo similar por sus críticas a ‘Chabelita’.



“Siempre he dicho la verdad, conté las cosas que viví y el tiempo me ha dado la razón. Sin embargo, tampoco vivo pendiente de lo que hagan, tengo una vida dedicada a mis hijos”, finalizó Karla Tarazona.