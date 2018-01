Christian Domínguez reaccionó así tras saber que Karla Tarazona quemó un muñeco con su cara

Christian Domínguez confesó que es un ‘pisado controlado’ y se desvivió en muestras de cariño para su pareja, Isabel Acevedo , durante el concierto que ofreció en el ‘María Angola’.

La bailarina también correspondió a las atenciones del ‘Wachimán’ mandándole besos, pero al percatarse que la prensa registraba sus movimientos, volvió a su mesa donde estuvo acompañada por los padres de Christian Domínguez y la actual pareja de Pedro Loli.

“Estamos enamoradísimos. Hay muchas cosas que se vienen para ambos y tiene que ver con lo laboral y lo personal. Pero vamos paso a paso, todo lo que estamos haciendo es construir para consolidarnos”, indicó Christian Domínguez, el cantante de la ‘Gran Orquesta Internacional’.

¿Te afecta que Karla Tarazona haya quemado tu muñeco?

No hablemos de eso, por favor, es parte del pasado...



¿También quieres quemar esos malos recuerdos?

Hace tiempo quemé muchas cosas y mi cabeza solo piensa en el futuro.



¿Podrías desearle a Karla éxitos por su próximo debut en ‘Amor de verano’?

Le deseo bien a todo el mundo



¿Por qué cuando cantas ‘El pisao’ la gente te molesta?

La gente me fastidia y me río. En el buen sentido de la palabra estoy ‘pisado’, pero controlado. Lo más importante es que seguimos juntos y felices.

