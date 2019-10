Karla Tarazona regresa a Válgame tras cuadro de estrés y cuadra a Kurt por decir que volvería con Christian

¡Lo cuadró de nuevo! Karla Tarazona volvió a arremeter contra Kurt Villavicencio luego de que el conductor dijera que no le extrañaría que vuelva con su expareja y padre de su hijo, Christian Domínguez.



Karla regresó al set de 'Válgame' luego de haber sufrido un cuadro de estrés que la mantuvo en cama. La conductora se vistió de blanco e hizo su entrada al programa, generando los elogios de sus compañeros.

¿Has escuchado todo lo que han dicho tus compañeros?, le preguntó Mónica Cabrejos en referencia a la catarsis que hicieron el último jueves con un especialista en pleno programa en vivo.

"La verdad estoy muy sorprendida con lo que he escuchado de todos. Sobre todo me sorprende más de ti Kurt, que me conoces tanto tiempo y creo que tu más que nadie sabe que en mi currículum y en mi vida, volver con un ex no está en la lista", le dijo Karla Tarazona a Kurt Villavicencio.

El conductor rápidamente le mencionó la entrevista que el hizo el Zorro Supe con Christian Domínguez. "Se te ve hasta coquetona", le indicó generando que Karla cambie su semblante completamente.