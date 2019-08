Karla Tarazona revela que hijos de Leonard León le dicen ‘papá’ a Christian Domínguez

Karla Tarazona contó que sus hijos (Alessandro y Stephano), frutos de su relación con Leonard León, continúan llamando ‘papá’ a Christian Domínguez, quien regularmente visita su hogar para pasar tiempo con su pequeño Valentino.

“Mis hijos no tienen papá presente. Cuando Christian llega a la casa, lo apachurran y besan, le enseñan sus tareas. Lo siguen llamando papá, el cariño no ha cambiado”, sostuvo Karla Tarazona.

La conductora radial aclaró que Christian Domínguez ya no es una figura paterna para sus hijos, pues no los frecuenta como antes, pero se ha ganado el cariño de los pequeños y cree que eso no va a cambiar.

"No es que sea una figura paterna porque Christian no vive con ellos, pero el cariño por parte de mis hijos no ha cambiado y no creo que cambie". Ellos sí lo siguen llamando papá hasta el día de hoy, su corazón manda y eso es lo que van a hacer", puntualizó Karla Tarazaona.

(D. Bautista)