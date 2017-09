Christian Domínguez: Karla Tarazona tiene una 'hermanita de cuernos' [VIDEO]

Karla Tarazona tuvo una amena conversación con la conductora Jeannine Gonzales, quien aseguró que tuvo un ‘affaire’ con Christian Domínguez durante el tiempo que el cantante estuvo con la animadora.



“Hermanita de ‘cuernos’, estás muy linda. Qué burro que es Christian Domínguez, porque ‘Chabelita’ (Isabel Acevedo) no me gusta, tiene su cara fea. Espero ir pronto a Perú o que Karla Tarazona venga cuando quiera a Bolivia, será bienvenida a mi programa”, sostuvo Gonzales al comunicarse con ‘Espectáculos’.



Asimismo, Gonzales indicó que le advirtió en más de una oportunidad a Karla Tarazona para que no se involucre con Christian Domínguez.



“Yo le decía que iban a terminar, que le iba a poner los ‘cuernos’, que era una tonta por confiar en él. No soy bruja, pero pasó lo que vaticiné. Christian Domínguez es un mujeriego”, precisó.



En tanto, Karla Tarazona manifestó que nunca se refirió mal de la boliviana, pese a saber que Christian Domínguez le fue infiel con ella.



“Jamás me puse boca a boca con ella, es mujer y la respeto. Lamentablemente, nos vimos involucradas en una historia sin ser culpables”, refirió.

Karla Tarazona responde a cirujano

Por otro lado, Leonard León defendió a Karla Tarazona de las críticas que recibió por ‘operarse’ supuestamente la nariz para parecerse a ‘Chabelita’.



“Karla Tarazona no necesita perfilarse la nariz, menos para parecerse a alguien (Chabelita). En redes sociales quieren compararla, pero ella es muy guapa y luce un cuerpo espectacular”, enfatizó Leonard.



(E. Castillo)