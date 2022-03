En la emisión de este jueves de “Amor y Fuego”, Isabel Acevedo sorprendió luego que pidiera disculpas públicas a Karla Tarazona por la forma en la que inició su romance con Christian Domínguez.

“Le pido disculpas si en algún momento te hice mucho daño, si te hice sentir mal, la verdad yo ya quiero acabar con este tema, quiero pasar la página. Yo estoy en un momento muy bonito de mi vida y creo que hasta aquí llegó todo”, comentó la joven.

Tras ello, la producción se comunicó con Tarazona, quien aceptó las disculpas públicas de la bailarina y consideró que “errar es humano”.

“Yo quiero acabar con esta situación también, creo que errar es humano, todos hemos cometido errores en algún momento de nuestra vida. Por la vida que tengo ahora, tengo gracias a Dios una familia constituida, un esposo maravilloso que me apoya siempre, mis hijos. Como yo siempre dije, cuando uno obra bien las cosas le van bien. Yo también voy a dar por terminado esto, no he declarado a nadie porque no me pienso meter en un pleito de dos personas. Decirle a Isabel que las disculpas públicas son aceptadas”, enfatizó Karla.

Isabel Acevedo le pide disculpas públicas a Karla Tarazona (Video: Willax)

Rodrigo González aplaudió la postura de ambas frente a la polémica situación en la que se vieron envueltas. “Nos alegramos mucho de que esta historia haya terminado así. Te deja muy bien parada esto Karla. Mira lo que lograste Christian, al final, creo que la gente tiene derecho a equivocarse a aprender de los errores. La postura que han tenido ambas, se ve muy bien. A ustedes como personas les hace bien”, señaló el popular ‘Peluchín’.

Finalmente, la conductora de “D’ Mañana” deseó que todo lo vivido quede en el pasado y que todos los involucrados logren su felicidad. “Yo quiero que entiendan algo, quizá todo este tiempo no fue el tema de que me quitó o no me quito, sino que lo que me dolió es como se dieron las cosas, yo nunca me he portado mal con ella, ni con la otra persona. Siempre era de por qué mentir, pero creo que el día todo está más que claro, la vida continúa. Yo deseo de corazón que todos sean felices dentro de la vida que tiene cada uno”, acotó previo a despedirse.

Como se recuerda, años atrás, Karla Tarazona acusó a Isabel Acevedo de haberse interpuesto en su relación con Christian Domínguez, a los pocos meses que dio a luz a su hijo Valentino. La bailarina y el cantante se conocieron durante su participación en “El Artista del año” en el 2016.

