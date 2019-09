Christian Domínguez sobre Karla Tarazona en el sillón rojo: "No me suma ni resta"

Christian Domínguez aseguró que ‘respeta’ a Beto Ortiz y no tendría problemas en saludarlo, después que el periodista contó que hizo una ‘pataleta’ porque entrevistó a Karla Tarazona en ‘El valor de la verdad’.



“De verdad, no le respondo por respeto, porque pertenezco al canal (Latina). Si lo veo, no tengo problemas”, aseguró Christian Domínguez.



Si te lo cruzas, ¿lo saludas?

Por supuesto, eso no tiene nada que ver. Yo no tengo potestad de hablar con alguien de gerencia ni para hacer pataletas.



Entonces, ¿Beto está mintiendo?

No hablé con nadie del canal. De repente él tiene otra información o es un tema de productoras.



¿Te afectó que Karla se siente en el sillón rojo?

No hablo de eso porque no me suma ni me resta.



¿No te perturba?

Nada me perturba ni distrae, lo que único que sé es trabajar. ‘La Gran Orquesta Internacional’ acaba de grabar el tema ‘Yo sé que mientes’ junto a Norlam, exintegrante de ‘Los 4 de Cuba’.



¿Sigues teniendo una relación de padres con Karla?

Exactamente.



¿No te importa sus indirectas en redes sociales?

No nos seguimos.



¿Con Isabel (Acevedo) estás bien?

Superfeliz. Estoy esperando que salga el divorcio porque el siguiente paso es la convivencia.



