Isabel Acevedo arremetió contra Karla Tarazona y le recomendó que supere su ruptura con Christian Domínguez, luego que la animadora señalara que la bailarina aparenta ser una mujer de valores y principios, sin embargo, ‘viajaba con un hombre casado’ cuando aún no eran pareja.

“Karla es una persona que no me interesa, no borra su pasado y siempre va a estar recordando lo que pasó. Yo ya pasé la página”, expresó Isabel Acevedo.

Karla quiso dar a entender que te haces la ‘santurrona’, pero señaló que viajabas con Christian cuando él era un hombre comprometido. ¿Consideras que aún no supera su ruptura con Christian?

Sí, de repente, fácil. ¡Imagínate! ¿Hablar a estas alturas? A mí no me interesa hablar de ella. No me afecta lo que diga, porque estoy trabajando y estoy en otras cosas. Antes sí me afectaba porque no era mediática, además, era la primera vez que estaba con una persona que tiene hijos.



¿Cómo va tu relación con Christian?

Estamos superbién, tranquilos y consolidados como pareja. El 26 de noviembre ya vamos a cumplir dos años de relación.

¿Le harás una sorpresa por el aniversario o planean viajar?

Como siempre, le haré una sorpresa. Dudo que viajemos porque tenemos mucho trabajo. Cumplimos 2 años el 26 de noviembre y es una fecha donde hay mucho trabajo.



Duela a quien le duela, ya van a cumplir dos años...

Sí. Nuestras familias están más unidas que nunca y eso ha ayudado a consolidar más nuestra relación.