Christian Domínguez le pone Photoshop sus fotos en Instragram y guerreros lo comparan con rostro de 'Buzz Lightyear'

Christian Domínguez se ha vuelto muy asiduo a las redes sociales, sobre todo a Instagram donde publica fotos de sus presentaciones, de sus salidas con su 'amoi' Isabel Acevedo, pero un detalle llamó la atención de sus compañeros de 'Esto es Guerra' tras la publicación de una imagen en la que el cumbiambero se muestra como soldado romano ¡Tiene retoque y filtros en exageración!.



Sus compañeros no dudaron en vacilar al 'retador' de 'Esto es Guerra' luego que en dicha fotografía Christian Domínguez se mostrara con el rostro casi perfecto, libre de imperfecciones y con una perfilación que solo los filtros de celulares y un retoque de photoshop pueden dar.

Sin embargo, al revisar su cuenta de Instagram de Christian Domínguez es usual ver fotografías de él con filtros de 'belleza' en muchos de sus selfies, los cuales también ilumina.



"Hay tanto filtro que esa foto debe pesar 80 GB", dijo Rafael Cardozo. "Parece que Christian estuviera dibujado. Le han hecho de todo, pero se ha excedido con los filtros, le ha puesto belleza, adelgazamiento de cara, se lo ha hecho con 'rochabus'", agregó Karen Dejo.

"A mí me han contado que Christian ha pasado por Construcción Civil. Del 1 al 10, tiene 15 de filtro porque ni piel tiene en la foto", sostuvo Angie Arizaga.



En tanto Hugo García comparó las fotos de Christian Domínguez con las de Rosángela Espinoza. "No sé cuál está más editada, no tiene ninguna arruga y hasta la patilla se ha borrado".



"No le veo defectos, pero lo que sí veo es que como tiene una cara bien rara. En la foto tiene 3 kilos más de mentón", dijo entre risas Krayg Peña y Hugo García agregó que parecía 'Buzz Lightyear'

