LE RESPONDE. Luego de las fuertes declaraciones de Isabel Acevedo, que la noche del último miércoles estuvo en Magaly Tv La Firme para desmentir que se haya interpuesto entre Christian Domínguez y su hijo con Karla Tarazona, el cumbiambero salió al frente para contestarle punto por punto.

En América Hoy, donde es colaborador, el cantante aseguró que estuvo con su familia al momento de la entrevista de su ex con la urraca. “El programa lo vi después porque mi papá estaba muy sensible, muy colérico y me dijo ‘no quiero ver nada’ y luego por el trabajo tuve que ver”, acotó.

Asimismo, Christian indicó que aún no ha recibido ninguna carta notarial, luego que Chabelita dijera que tomaría acciones legales por violencia psicológica.

“Vi llanto, vi historias, acontecimientos que no conocía, escuché fechas, muchas cosas... a mí me encantaría punto por punto ir demenuzando con fechas y demás por un tema de rabia e hígado pero a estas alturas de mi vida a mÍ me costó, pedí las disculpas del caso, pedí disculpas en cuatro paredes, pedí disculpas públicamente, a Karla, a cada persona que le hice daño, afronté las consecuencias de mis errores”, dijo el ‘Wachimán’.

“Hoy por hoy las vuelvo a pedir nuevamente porque después de mucho tiempo, por responder una serie de preguntas, he salpicado a personas como la madre de mi hija y ha sido tocada nuevamente, les pido disculpas nuevamente por eso, Karla también está incómoda por la mención del niño y tiene toda la razón y por eso también le pido las disculpas del caso. Si ella no quiere afrontar lo suyo pues es su problema”, agregó sobre Chabelita y sus exs.

“Nadie puede tapar el sol con un dedo y solamente la familia, yo y mi mamá, sabe cómo fue, cómo terminamos, cómo iniciamos. Lo reconocí y le pedí perdón a mi hija por exponerla a esto porque se lo prometí”, dijo Christian Domínguez.

Asimismo, el cumbiambero aseguró que no empezó de la manera correcta con Isabel Acevedo. “Uno debe saber cuando decir no, cuando ‘acá se para’”, acotó.

