Christian Domínguez se dirigió EN VIVO a Rafael Fernández para desmentirlo, luego que Magaly dijera como infidencia que el cantante lo incomodaba y perturbara cuando visitaba a su hijo en su mansión. El cumbiambero dejó en claro que fue el mismo ‘Rey de los Huevos’ quien lo invitaba a ingresar a su casa, donde vivía con Karla Tarazona.

“ Por supuesto que sí (miente) . Dijo que se había decidido que yo no entrara a su casa, dio a entender como si yo quisiera ingresar a su hogar, le quiero hacer recordar al señor lo siguiente, Karla nunca me invitó a su casa, quien me invitó desde el día 1 que me conoció fue el mismo Rafael . Y me decía ‘tú casa, es mi casa, yo no quiero que porque estoy con Karla te alejes de tu hijo’, siempre me invitó todo el tiempo”, refutó Christian Domínguez.

En una nueva edición de ‘América Hoy’, el cantante de cumbia reconoció que él estuvo siempre agradecido con Rafael porque su hijo vuelva a tener una familia consolidada. Sin embargo, aclaró que el ‘Huevero’ está dando una versión que no es.

“Las veces que yo he entrado a su casa, a su patio, nunca ha estado Karla ni Rafael, siempre estuvo los bebes con la nana. Es decir, estaban trabajando. Una sola vez llegaron juntos y me saludaron, el mismo Rafael me dijo ‘Qué bueno que estás acá' ”, agregó.

Christian Domínguez desmiente a Rafael Fernández

CHRISTIAN NO TIENE COMUNICACIÓN CON KARLA

En otro momento, Christian Domínguez reveló que desde hace dos años, solo ha hablado con Karla Tarazona tres o cuatro veces, pues todos los temas de su hijo lo conversaba directamente con la nana de la conductora.

“Dio a entender que yo fuera un problema en su matrimonio cuando yo respeté cada pauta de su matrimonio. Yo no tengo comunicación con su mamá directa desde hace más de año y medio , después del cumpleaños que asistí, hace dos años, yo todo lo hablo con su nana”, acotó.