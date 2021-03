SIEMPRE LO VA A QUERER. Christian Domínguez fue entrevistado por Ernesto Pimentel en el Reventonazo de la Chola Chabuca. Al ser consultado por la separación de Angelo Fukuy de su agrupación musical, Gran Orquesta Internacional, el cantante indicó que se siente bastante afectado por la decisión de su colega de fundar su propio grupo musical.

Christian Domínguez indicó que no le gustan los términos en que Angelo Fukuy hizo pública su separación de la agrupación. “Él ya lo aclaró que no es contra mí, sino que hay algo que siempre voy a no estar de acuerdo. A mí me pueden decir qué tengo que decir en televisión por algo, pero nunca me pueden obligar a decir algo, por eso es que me duele, porque yo sé que no son ellos”.

El cantante expresó que siente que ha perdido un amigo más que un compañero de trabajo. “A mí me duele que estemos pasando por esto, yo creo que hubiera sido hermoso decir ‘que nos vaya bien, bendiciones’ y hasta hacer algo juntos, pero así es triste para mí porque he compartido con ellos muchas cosas y yo les doy mi corazón”.

Christian Domínguez también precisó que desea que la iniciativa musical de Angelo Fukuy prospere. “Por más que me digan ‘no son tus amigos, al final en este medio no hay amigos, no existe el compañerismo’, pero cuando están a tu lado y trabajan contigo tanto años, los llegas a querer”, finalizó

LES PAGABA 500 SOLES Y DE MANERA IMPUNTUAL

Angelo Fukuy hizo pública esta semana su renuncia a la agrupación musical que dirige Christian Domínguez, Gran Orquesta Internacional. Las razones de esta separación se deberían a problemas económicos, así lo señaló Fukuy en una entrevista con una reportera de Amor y Fuego.

Angelo Fukuy argumenta que Christian Domínguez era impuntual con los pagos y que su sueldo ascendía a 500 soles mensuales. “Nadie vive con 500 soles mensuales. Ni que fuéramos locos para pedir que nos paguen el sueldo completo”, contó José Orejuela, excantante de la agrupación de Domínguez.

Fukuy aseguró que lo contado por Orejuela es cierto y la molestia entre los miembros que se fueron de La Gran Orquesta reside sobre todo en que el dinero era poco y lo recibían de manera impuntual. “No, 500 soles cada mes y medio. No pagaban puntual”.

Una fuente cercana al músico también señala que los problemas comenzaron cuando Fukuy faltó a un ensayo debido a que vive con personas vulnerables a la COVID-19. Christian Domínguez no habría entendido la situación y suspendió al cantante, quien se mostró bastante molesto con una sanción que le parece injusta.

