CONMOVIDO. Christian Domínguez no pudo contener el llanto al recordar que no estará con ninguno de sus tres hijos este domingo 18, fecha en la que se celebra en el Perú el Día del Padre. El cantante fue sorprendido por los conductores de América Hoy, quien le regalaron una nota con sus mejores momentos al lado de sus pequeños.

“Espectacular... gracias a todos por este regalo... es súper complicado y las extraño mucho, gracias”, dijo entre sollozos y con la voz quebrada la pareja de Pamela Franco, con quien tuvo su última hijita, María Cataleya.

Cabe indicar que Christian Domínguez viajó a Miami hace unas horas por motivos de trabajo. Es así que no estará con Pamela en la final de El Artista del Año este sábado, ni con sus hijos por el Día del Padre.

La ex Alma Bella sorprendió a su pareja EN VIVO y también se quebró por estar alejados. “Estamos muy tristes, no saben los días que hemos vivido porque sabíamos que se tenía que ir. No está con nosotros en el primer Día del Padre con la bebe, que queríamos pasarlo juntos pero Dios sabe por qué hace las cosas”, dijo.

En ese sentido, agradeció por tener trabajo en estos momentos tan complicados. “Él sabe que nosotros lo amamos, que estamos muy orgullosas de él y es inevitable no extrañarlo porque es el pilar de acá de la casa, el soporte... él es mi todo, me ayuda un montón emocionalmente”, agregó Pamela Franco conmovida.

Asimismo, contó que Christian Domínguez se desvive por su hijita. “Llega cansadísimo pero nunca dice que no, llega, se lava las manos y lo primero que hace es agarrar a su hija, estar con ella, la baña... la verdad que yo me enamoro por eso cada día más de él, si lo amo tanto es porque él se gana mi amor con esto”, confesó.

Por su parte, el cantante no pudo decir ni una palabra embargado por la emoción. “A ver si puedo hablar porque a veces cuando me pongo así no puedo hablar... no puedo hablar”, dijo.

Pamela Franco tuvo unas dulces palabras para el padre de su hija, Christian Domínguez. Cantante aseguró que lo ama porque él la enamora todos los días con todas las antenciones que tiene para con su pequeña. Video: América Hoy