¡SE QUEBRÓ! Christian Domínguez cumplió tres años de relación de Pamela Franco y acabó con la ‘maldición’. El cantante no pudo evitar derramar algunas lágrimas al recordar los momentos que pasó con su pareja por la pandemia.

Según detalló, durante el estado de emergencia, Christian Domínguez tuvo que continuar trabajando y alejarse de Pamela Franco, y ella siempre lo apoyó a pesar de la distancia.

“La pandemia para nosotros fue muy fuerte, ella estuvo en ese momento tan difícil. Nunca se alejó, al contrario, siempre estuvo allí, para mi eso fue la mejor demostración de amor de amor, porque ella no tenía por que seguir conmigo. Ella eligió quedarse, luchar conmigo, aguantar las horas que me alejaba de la casa, el no, verme por mucho tiempo, incluso cuando estaba embarazada”, señaló con la voz quebrada.

Christian Domínguez y el festejo de sus compañeros por sus 3 años 2

¿Qué dijo Pamela Franco sobre Christian Domínguez?

Por su parte, la cantante remarcó que su pareja es una buena persona y que siempre apoya a su prójimo, y que luego de estar con él tres años volvería a elegirlo sin dudar.

“Han pasado un montón de cosas, fuertes y bonitas, la verdad creo que eso ha hecho que nos unamos más a pesar que somos diferentes en muchas cosas. Nadie conoce a la persona que está detrás de las cámaras, yo tengo un buen concepto de él como persona, es un hombre que nunca dice no, siempre está para quien le pide ayuda, nunca está de mal humor y sabe manejar su estrés. Por su familia haría hasta lo que no se le viene a la mente y si tuviera que volverlo a elegir, lo haría”, confesó Pamela Franco.

