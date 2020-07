Lucía de la Cruz, quien estará en la edición especial de Fiestas Patrias en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, comentó que Christian Domíguez no sabe “ni agarrar un cuchillo” y le pidió al líder de la Gran Orquesta Internacional que se case con Pamela Franco.

“Muy mal, él no sabe cocinar. Pero fuera de eso, ambos me encantaron, me parece que hacen una linda pareja. Espero que ya siente cabeza y se case con Pamela”, dijo la criolla a El Popular.

Posteriormente, Lucía de la Cruz comentó que por ahora se encuentra soltera, aunque ella prefiere decir que está “desatendida”.

“No, nunca (he conquistado por el estómago), yo he conquistado cantado y, hasta ahora, con la edad que tengo, lo sigo haciendo. Pero, qué piña que soy, ya quisiera conocer a un hombre de treinta o cuarenta años, pero solo conozco a hombres de veinte, y esos no quiero (risas)”, agregó la intérprete peruana.

Finalmente, Lucía de la Cruz contó cómo le fue en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya': “En este programa yo cociné,canté, reí y lloré. Me emocioné al cantar porque tengo mucha tristeza por no estar en un escenario, extraño a mi público, y, por momentos, todos, Ethel (Pozo), Yaco (Eskenazi), se emocionaron conmigo”.

