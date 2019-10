Magaly molesta con Dos Santos: "Mi ‘ampay’ es fruto de investigación y no de la charlatanería como sus predicciones"

Magaly Medina aseguró que no se arrepiente de todo lo que ha vivido con su programa de espectáculos, hasta su paso por la cárcel, pues este 1 de noviembre cumplirá 22 años en la ‘pantalla chica’.



¿Este 1 de noviembre cumples 20 años en la tele?

No, son 22 años. Un 1 de noviembre de 1997 iniciamos esta aventura un sábado a las 6 de la tarde.



¿Cuál es tu balance de estos años, pese a la dolorosa experiencia en el penal de ‘Santa Mónica’?

Volvería a repetir todo lo que he vivido y pasé, porque de todas las experiencias aprendí mucho. Lo que me dio ‘Magaly TeVe’, han sido cosas maravillosas, increíbles, adrenalina, aprendí, me hizo resiliente (capacidad de recuperarse frente a la adversidad para seguir adelante) y le estoy agradecida al público por todo su apoyo y cariño al permitirme entrar a sus hogares por tantos años.

Pese a tus detractores...

Así es, pero el público estuvo conmigo en los momentos difíciles, como lo fue la cárcel.



Algunos cuestionan tus ‘ampays’, como el último, pues Reinaldo dos Santos cree que fue ‘armani’

Qué atrevido. Mi ‘ampay’ es fruto de un trabajo de investigación periodística y no producto de la charlatanería como son sus predicciones.

SEMBRARON A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ



Reinaldo Dos Santos se presentó en el programa 'En Boca de todos', donde algunos de sus conductores defendieron el amor que Christian Domínguez, supuestamente, aún siente por Isabel Acevedo, pero que la bailarina no está dispuesta a perdonar al cumbiambero "por presión mediática, de su familia y de los medios de comunicación". El vidente expresó que la expareja "se ama de verdad" y que el ampay que presentó Magaly Medina del cantante con Pamela Franco "fue sembrado".