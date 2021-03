RECORDARON VIEJAS ÉPOCAS. Mariella Zanetti y Christian Domínguez se reencontraron este viernes en América Hoy y recordaron las épocas en las que ambos grababan en el Estudio 4 de Barranco, hace más de una década.

“Yo tenía 15 años y ella me acorralaba y me asustaba. Sabía que era la bomba sexy entonces todos le teníamos miedo. Ella se acercaba y nosotros nos retrocedíamos”, dijo el popular Wachimán sobre la exvedette, que en ese tiempo tenía 22 añitos.

Fue en ese momento que Mariella se mostró indignada y decidió contar una anécdota que hasta ahora no se había atrevido a revelar, según ella, por respeto a la anterior pareja del cantante. “Llegó el momento porque yo no voy a permitir que me digas que yo te acosaba”, le advirtió.

Según contó, Christian Domínguez le declaró su amor cuando apenas era un adolescente. “Un día yo estaba caminando, bajaba de cambiarme y me encuentro con el señor Christian Domínguez cara a cara, en un lugar donde no había gente, sin luz, oscuro. Se me pegó y como yo estaba apurada porque tenía que grabar, el señor no me dejaba pasar. En ese momento me dijo si yo quería ser su enamorada”, confirmó, la ex vedette.

LO CHOTEÓ

Mariella Zanetti aseguró que en esa oportunidad rechazó la propuesta del cantante. “Me quedé en una y le dije, ¡fuera de acá!”, dijo entre risas.

Por su parte, el popular ‘Wachimán’ explicó que solo era un adolescente y que quiso imponerse ante la exhuberante figura y personalidad de la ex vedette. “Ella sabía que le tenía miedo porque era grande entonces me armé de valor y quise ponerle adelante”, recordó.

La empresaria recordó el look de su amigo en aquella época y se burló. “Estaba pintado con su pelo rubio mostaza y ojos azules”, dijo, al mismo tiempo que agregó que el famoso tema ‘Tic tic tac’ se lo dedicó a ella.

