Melissa Klug reveló algunos ‘tips’ para reconocer a los infieles como el 'Señor Mentira' | FOTOS

Melissa Klug reveló algunos ‘tips’ para reconocer a los infieles, ahora que el tema ‘Señor Mentira’, que interpreta Daniela Darcourt, ha cobrado más vigencia en el medio artístico.



Como está de ‘moda’ el tema de Domínguez, ¿qué ‘tips’ conoces para descubrir a los infieles?

Tengo miles, ja, ja, ja...



¿Cuáles?

Para empezar, nunca tendrá una conversación en el celular, borra todo. Pone su celular en modo silencio para que nadie se dé cuenta de los mensajes que llegan, quita las notificaciones de sus contactos en redes sociales, se va al gimnasio por horas, le salen ‘partidos’ de fútbol con los amigos hasta entrada la madrugada, ah, y tienen dos celulares.

MUDA POR CHÁVARRI

​

Por otro lado, Melissa Klug evitó pronunciarse sobre la denuncia por agresión psicológica que le hizo la expareja de Diego Chávarri, Yusley Cabrera, quien esperaría un hijo del ‘Diablito’.



“Ese es un tema que no pienso tocar, que no me compete. Es superdelicado y espero que esto se solucione por el bien de su bebé”, precisó.



En tanto, la ‘chalaca’ contó que se reconcilió con Evelyn Vela. “Sí, ya hablamos, lloramos y nos abrazamos. Lo que hablamos queda entre nosotras, pero todo está bien”, comentó Melissa Klug, quien cuenta los días que le faltan a su novio Ítalo Valcárcel para recibirse de piloto.



“Ya acabó sus horas de vuelo, un mes sin él. Ahora solo le falta un examen y se gradúa, estoy feliz”, sostuvo.