Christian Domínguez y el meme viral donde usuarios lo vacilan llamándolo 'El Trampas' | FOTO

'El Trampas' es el nuevo apodo que cientos de usuarios en las redes sociales le han puesto a Christian Domínguez , sobre todo después que se dieran a conocer las imágenes del ampay con Pamela Franco , razón por la que Isabel Acevedo decidió terminar la relación después de tres años.



Este inusual apodo se reflejó en un meme que se compartió en redes sociales, donde se ve a Christian Domínguez con el rostro pintado al estilo Joker y con el título 'El Trampas', en clara referencia a sus escándalos cada vez que termina una relación amorosa, las mismas que solo duran tres años.

Meme Joker Vacilan a Christian Domínguez y lo llaman 'El Trampas'.

Pero él no ha sido el único punto de burlas en las redes, su ahora expareja también se convirtió en tendencia y más allá de solidarizarse con la bailarina, los comentarios eran que "el karma existe" y también viralizaron memes sobre el fin de su relación con Christian Domínguez.

Memes sobre el ampay de Christian Domínguez y Pamela Franco Memes sobre el ampay de Christian Domínguez y Pamela Franco

DICE QUE NO FUE UN BESO EN LA BOCA



Hoy en 'Válgame', Christian Domínguez y Pamela Franco tomaron con gracia y hasta mostraron su complicidad tras el ampay que los involucra a ambos en una relación amorosa. El cantante y la bailarina, por ello, no dudaron en recrear el beso que se dieron en el ampay y juraron que no fue en la boca.



Christian Domínguez negó mil veces que el beso que le dio a Pamela Franco haya sido en la boca y aseguró que 'coincidieron en la reunión' y no habían quedado ellos dos solos como se especuló.

"Salí de la discoteca a recibirlo y me dijo 'Oye, saludame', y ahí fue donde lo saludo en la mejilla, no fue en la boca. Mi pelo lo tapaba. No hay nada", agregó la cantante de Alma Bella.