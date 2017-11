Christian Domínguez: Michelle Alexander lo defiende y dice que él tiene talento [VIDEO]

Michelle Alexander se pronunció sobre los comentarios, en redes sociales, donde critican la actuación de Christian Domínguez en ‘Colorina’ y el bajo rating de la telenovela.



“Siempre lo han criticado y claro que está metido en un tema mediático por sus asuntos personales, pero se olvidan que hizo ‘Mi amor, el wachimán’, que fue un éxito y ahí nadie decía que era mal actor. Es cierto que Christian Domínguez tiene problemas de dicción, pero es un ‘pata’ con talento y se entrega a su personaje. Creo que no debemos andar criticando cuando en el medio hay pocas producciones, pero es la opinión del público y se respeta”, dijo Alexander.



¿Te sientes satisfecha con el rating de ‘Colorina’?

No, pero la telenovela cuenta con un buen argumento, la audiencia en general ha bajado, es increíble que con 14 puntos de rating ocupes el tercer o segundo lugar, pero ahí estamos en los tres primeros puestos al lado de ‘Esto es guerra’ y ‘De vuelta al barrio’. Me hubiera gustado tener más rating, detecté problemas internos que ya solucioné. ‘Colorina’ termina una fase a fin de mes y luego verán a ‘Fernanda’ (Magdyel Ugaz) en otra faceta, con 20 años más y tres hijos.



Al finalizar esta producción, ¿tomarás vacaciones?

No, ya estamos trabajando en tres proyectos más.

