Miguel Barraza: "Yo no soy 'olluquito', pero los que lo son no deben sentirse mal"

El cómico Miguelito Barraza aseguró que no es ‘olluquito’, en referencia a Christian Domínguez, y precisó que a sus 70 años continúa operativo.



“No soy ‘olluquito’, pero los que lo son no deben sentirse mal, lo importante es que tengan una buena relación con su pareja y se complementen. A mis 70 años sigo operativo, más aún ahora que me cuido mucho con las comidas y cero alcohol”, dijo.



El cómico viajó ayer a Europa junto a Melcochita para realizar una serie de shows para la colonia peruana.



“Hace casi 10 años que no voy a Europa y me estaban reclamando. Al volver regresaré a la televisión, pues ya grabé un piloto y llevaré alegría al pueblo”, indicó Barraza.