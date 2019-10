Milagros Leiva lanza advertencia a su esposo tras ampay de Christian Domínguez: "Me haces una, yo te hago tres"

Milagros Leiva se mostró sorprendida tras el ampay que protagonizó Christian Domínguez y su compañera de programa, Pamela Franco , donde se les ve muy cercanos fuera de un karaoke en Surco.

La periodista cuestionó las declaraciones del cumbiambero, quien aseguró que las imágenes difundidas por Magaly Medina no son 'evidentes'. En ese sentido, consideró que en el caso de que no fuera un beso en la boca, sí estaban bastante cerca.

"En efecto, en la cámara no se le ve chapeteando, está cerca. Una preguntita Christian, ¿Qué hacías tan cerca de esta señorita que no es tu enamorada?", se preguntó Milagros Leiva en su noticiero.

Al ver la situación, la popular periodista decidió enviarle una advertencia a su esposo, en el caso de que cometa alguna infidelidad al mismo estilo que Christian Domínguez con Pamela Franco.

"Yo ya me harté de los sacavuelteros. Yo ya le he dicho a Yony, tú me haces una, yo te hago tres y además yo misma lo grabo", dijo la periodista generando las risas de su equipo de producción.