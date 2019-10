Milagros Leiva llama 'picaflor de los andes' y 'sacavueltero' a Christian Domínguez tras ampay con Pamela Franco

¡No se guardó nadita! Milagros Leiva no tardó en pronunciarse sobre la reciente ruptura de Christian Domínguez con 'Chabelita' Isabel Acevedo y su posterior ampay con su compañera 'Se pone bueno',Pamela Franco.

La periodista utilizó un espacio del noticiero que conduce para llamar 'enamoradizo', 'picaflor de los andes' e inclusive 'sacavueltero' al cumbiambero, luego del ampay que difundió Magaly Medina donde se lo ve muy cariñoso con su coconductora.

Inclusive, Milagros Leiva se burló del nerviosismo del músico al ser abordado por las cámaras de la 'Urraca' luego de difundidas las imágenes con Pamela Franco. "¿Han visto como maneja? Cinco vueltas: 'esto es lo que me molesta', 'esto es lo que me recontra molesta', oigan, ¿este chico sabe manejar o no? Eso es lo que más me llama la atención", dijo la periodista.

"¿Quiere salir a dónde? Da vueltas y vueltas sobre su sitio y no sale, no entiendo ¿a dónde va? ¿a dónde va Christian domínguez? Oye, pero ni una palabra para Chabelita, ni una palabra para Pamela, ni una palabra para Karla Tarazona, para nadie ¿qué es esto? Cuidado, hay karma en la vida", dijo en tono de broma.



Asimismo, Milagros Leiva cuestionó que Christian Domínguez haya asegurado que las imágenes de Magaly Medina no son 'evidentes'. "Le está dando un beso, si no es en la boca, es muy cerca o en el ojo. No entiendo, o quizá le está dando un beso a la nariz", bromeó.

"Yo ya me harté de los sacavuelteros. Yo ya le he dicho a Yony, tú me haces una, yo te hago tres y además yo misma lo grabo", dijo la periodista generando las risas de su equipo de producción.

Finalmente, decidió darle el beneficio de la duda a Christian Domínguez. "En efecto, en la cámara no se le ve chapeteando, está cerca. Una preguntita Christian, ¿Qué hacías tan cerca de esta señorita que no es tu enamorada?". "Cambia de novia como de casaca, o sea, termina con una y está con otra. No te pases", dijo Milagros Leiva.