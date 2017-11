Christian Domínguez se pronuncia y aclara su participación en Esto Es Guerra ¿Mintió sobre su lesión?

Christian Domínguez reafirmó que no mintió sobre la lesión que tiene en su rodilla y muñeca, que no está vetado en América Televisión, que le pagó a Gisela la penalidad por no bailar en ‘Reyes del show’ y que este lunes reaparecerá, con ‘Chabelita’, en ‘Esto es guerra’.



¿Por qué ‘Chabelita’ y tú no aparecieron en ‘Esto es guerra’, fue un debut y despedida?

Mira, lo nuestro (su contratación) sucedió el mismo lunes, pero ya teníamos varios compromisos pactados por estas fiestas y por eso no aparecimos al día siguiente.

Pero estabas lesionado y por eso es que no bailaste en ‘Reyes del show’, ¿cómo explicas que vayas a competir tan pronto?

Y es cierto, mi lesión de la rodilla continúa, me estoy recuperando, eso lo sabía la producción de ‘El gran show’. En el caso de Isabel, como bailarina no tenía la obligación de regresar. Aún seguimos en rehabilitación. No mentí en ningún momento.

¿Entonces el canal no te vetó?

Cuando tuve conocimiento de este tema (el veto) me comuniqué con la producción de ‘Esto es guerra’ y me dijeron que no había nada, que eran especulaciones y todo estaba tranquilo. Ahora yo no sé cómo están las cosas en el canal o si hay alguna incomodidad entre las productoras (Gisela Valcárcel y Mariana Ramírez del Villar).

El público piensa que te burlaste de Gisela Valcárcel.

No voy a responder eso, no tiene sentido.



¿Pagaste los 70 mil soles de penalidad a GV Producciones?

No diré cantidades, pero me llegó la carta notarial y ya se pagó.

¿Entonces, sigues en ‘Esto es guerra’? ¿Reaparecerás este lunes? ¿Sigues siendo artista del canal?

Si Dios quiere, este lunes estaremos en el programa hasta que dure esta temporada (acaba en diciembre). Yo termino de grabar ‘Colorina’ en febrero, no entiendo cómo dicen esas cosas si sigo siendo artista del canal.

VANIA BLUDAU SOBRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ: "SE BURLÓ"

Vania Bludau afirmó que Christian Domínguez se burló y ‘creó una mentira’ para no participar en ‘Reyes del show’. “Creo que mucha gente opina que es una burla que se vaya a un lado y no venga donde tenía un contrato. Es como que finja una lesión y después aparezca en otro espacio”, precisó.

Tal vez no quiso participar para no cruzarse contigo...

La verdad, no sé, pero sí es así, debió conversar con las cabezas del programa. Si el tema no te importa, como a mí, chambea nomás.

‘MI PRODUCTOR SE HIZO CARGO’

Por otro lado, Gisela Valcárcel, desde Miami, comentó que a su regreso se pronunciará sobre el tema. “Es un tema que no tocaré a la ligera, pues mi productor (Armando Tafur) se ha hecho cargo, el viernes, él me contará lo sucedido al detalle y podré hablar”, precisó.





(M. Casas/ C. Chévez)

