Christian Domínguez señaló que le molesta la actitud que está tomando su expareja Isabel Acevedo, pues aseguró que la bailarina ha viajado a Punta Cana, junto a una amiga, utilizando los pasajes que él compró durante el tiempo que eran pareja.

“Si va a pasar eso (si se va ir a Punta Cana), debería estar callada y no hacer nada. Me molesta porque encima postea (fotos) y hace muchas más cosas. No sé qué pasa por su mente, pero me molesta que pase esto. Ese paquete lo compré yo para viajar con mi familia. Si yo fuera (Isabel), lo correcto es no viajar”, sostuvo el artista, ayer tras salir de ‘El show después del show’.

Isabel comentó que eres un ‘capítulo cerrado’ en su vida...

No me voy a referir a ella. Estamos en universos diferentes. A todo el mundo siempre le he deseado lo mejor, porque no le deseo el mal a nadie.

¿Es cierto que la ruptura fue porque te prohibió que veas a tu hijo?

No pretendo hablar de eso, porque es un tema muy fuerte. Tiene que ver con mi familia y sería destruirla, pero no me interesa destruir a nadie.

Tu camioneta está a nombre de Isabel, ¿ella tiene la predisposición de hacer los trámites para devolvértela?

No lo sé. Eso lo están viendo los abogados. Se trata de hacer lo correcto. Al final, la plata se hace.

ADIÓS A MASCOTITA

Por su parte, Pamela Franco contó que no permitiría que Christian Domínguez visite a la mascotita que le regaló a Isabel Acevedo. “No va a haber visitas. En un papel le he puesto lo que puede y no puede hacer. Entre eso está que se olvide de ‘Herculitos’”, sostuvo la cantante en ‘Válgame’.

Además, se refirió a Karen Dejo, quien le dijo que ella es una ‘chica de mundo’ y le podría sacar la vuelta a Domínguez.

“No me conoce; además, no creo que haya vivido tanto como ella. Me imagino que conoce de mí lo que sale en los medios, también salieron muchas cosas de ella y no me dejo llevar por eso”, agregó.