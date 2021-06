Christian Domínguez mostró su indignación con Isabel Acevedo y dijo que es ‘desagradable‘ que ella siga hablando de él después de tanto tiempo de haber terminado su relación amorosa.

Isabel Acevedo le pidió a Christian Domínguez que le devolviera la clave del Instagram de su mascota ‘Hércules Huellitas’ que compartían, ya que no puedo acceder a sus cuenta desde hace más de un año.

El cantante señaló que él siempre ha preferido no pronunciarse por sus exparejas, sin embargo, considera que Isabel Acevedo no está respetando el hecho de que ahora él tiene una familia constituida.

Christian Domínguez explota contra Isabel Acevedo

“Me parece sumamente desagradable, por que al final dice ‘se tiene que generar’. Cuando a alguien no le interesa hablar de alguien, es feliz y se pregona se feliz, tiene que respetarse más aun cuando se tiene familia, tiene que tenerse respeto. Incomoda, pero no me afecta”, dijo Christian Domínguez.

Varios rumores indican que la popular Chabelita estaría saliendo con Jonathan Rojas de Zona Libre, quien abandonó la orquesta de Christian Domínguez por algunos malentendidos laborales. Isabel Acevedo comparó al cumbiambero con su expareja.

