Christian Domínguez estuvo de conductor invitado este jueves en ‘América Hoy’, por lo que la producción del programa aprovechó para tratar el tema de la infidelidad en los hombres. “Todas estamos locas, te dicen estás con la paranoia”, dijeron Melissa Paredes y Ethel Pozo sobre las características de los hombres infieles.

Janet Barboza no desperdició la oportunidad para mandarle una ‘chiquita’ al Wachimán. “Alguna vez, cuando alguna de tus exs te acusó de infidelidad, ¿le dijiste ‘estás loca’?”, le consultó la ‘rulitos’. “No, no, hay dos motivos. Uno que yo no he dicho ‘loca’, y segundo, yo soy un caballero, desde el 1 de noviembre de 2019 yo perdí la memoria, para adelante, todo lo que tú quieras”, contestó el cantante.

Fue en ese momento que la psicóloga invitada intervino y le dijo que esa era precisamente una característica del hombre infiel. “No quiere afrontar la situación y dice que perdió la memoria”, indicó la especialista.

Christian Domínguez no se quedó callado y le contestó con todo. “No hay psicología que me diga que yo no soy un caballero”, aseveró algo incómodo.

Melissa Paredes quiso calmar la situación y le indicó al cumbiambero que estarán al pendiente de su comportamiento. “Pórtate bien, nosotras vamos a traer la primicia si es así, te aviso. Yo confío en ti, la señora que está en su casa confía en ti...”, dijo la esposa del ‘Gato’ Cuba.

“Ustedes tranquilas, todo está perfecto y que Dios los bendiga”, finalizó Christian Domínguez, pero la psicóloga aún le tenía algo por decir. “Es cierto lo que está diciendo, yo le creo, pero qué pasará con el tiempo... aparentemente vemos una personalidad un poco camaleónica”, agregó.

