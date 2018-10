Christian Domínguez se mostró coqueto con Leslie Moscoso en sketch, ¿'Chabelita' estará celosa?

El cantante Christian Domínguez y la actriz cómica Leslie Moscoso se mostraron cariñosos y coquetones durante su participación en el sketch ‘El callejón de la tía Zoila’, del programa ‘El reventonazo de la Chola’.



Durante la secuencia, se ve que el ‘Wachimán’ se tira encima de Leslie Moscoso para tratar de besarla, la carga y se quita la camiseta para luego echarse encima de ella.



Sin embargo, Leslie Moscoso resaltó ‘que todas las escenas fueron trucadas’, además, espera que la pareja de Christian Domínguez, la bailarina Isabel Acevedo, no se ponga ‘saltona’.



“El sketch fue parte del programa, nada más. Todo fue marcado y trucado”, expresó Leslie Moscoso, quien mantiene una relación amical con Christian Domínguez.



¿Crees que la ‘Chabelita’ se ponga ‘saltona’ con Christian?

Esperemos que no, ella debe entender su trabajo y nada de celos. Las escenas eran parte del libreto y ambos somos muy profesionales ja, ja, ja. Además, tengo novio, confía en mí y entiende que es parte de mi trabajo, así que no hay problema por esa parte. Christian tiene pareja, al igual que yo.



A Christian se le veía bien efusivo y suelto en el sketch...

Imagino que fue por que se metió en el personaje, pero siempre con respeto, obviamente.