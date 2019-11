Lucy Bacigalupo dijo que Christian Domínguez es un chico que necesita ayuda médica para superar sus problemas de infidelidad, que necesita mucho amor y que no es capaz de vivir solo.

“(Christian) prometió venir a mi programa ‘Mucho ojo’ y espero que venga, porque la última vez tuvimos un pequeño altercado. Lo quiero mucho y le tengo admiración”, sostuvo la actriz cómica.

Le jalarás las orejas...

Cuando hay que llamar la atención, hay que hacerlo.

¿Qué opinas de que oficializara a Pamela Franco tras su ruptura amorosa con Isabel Acevedo?

Escuché sobre eso... él es un chico que necesita mucho amor, no puede estar solo, pero también es un adulto y hay que respetar su vida.

Hace poco, Michelle Alexander dijo que Christian debería ir al psicólogo, ¿piensas lo mismo?

El problema de la infidelidad es un tema que necesita ayuda médica. Es increíble cómo Christian cambia de pareja cada tres años, no hay seguridad. Como mujer, meterme con él sería ‘en qué momento me dirá se acabó y ahora me voy con otra mujer’. Qué estabilidad me va a dar un hombre así.

SON PURO AMOR

En tanto, Christian Domínguez y Pamela Franco estarán hoy en el programa ‘El reventonazo de la Chola’ para gritar su amor a los cuatro vientos y dedicarse románticas canciones, como ‘No podrás escapar de mí’ y ‘Eres todo en mí’.

