SE DESENTIENDE. Christian Domínguez causó sorpresa en la última edición del programa ‘América Hoy’ al señalar que no entiende las razones por las que sus exparejas hablan mal de él. El cumbiambero fue troleado por la psicóloga ante las infidelidades y ampays que en algún momento causaron controversia.

Ethel Pozo dejó en claro que, si bien Christian no ha hablado mal de sus exparejas, ellas sí lo han hecho contra él. Esto ocasionó sonrisas en el rostro de Domínguez, quien se animó a aclarar.

“Siempre y... yo considero que es un tema que la psicóloga debería decirlo. No lo sé, en mi crianza era así, terminó la relación, tiene que ser desde el día uno, yo no hablo más de ti, no deberías hablar de mí ”, dijo.

Ante esto, la psicóloga Lizbeth Cueva intervino para recordarle al cantante que si hablan mal de él, es porque decidió formar una relación estando con otra persona al mismo tiempo.

“Nunca terminó una relación para iniciar otra como debía de ser” , puntualizó.

CHRISTIAN SE LLEVÓ SUSTO TRAS ATAQUE

Christian Domínguez reveló que él y los integrantes de su agrupación musical “La Gran Orquesta Internacional” vivieron momentos de tensión y terror a causa de los disturbios en la playa Agua Dulce, donde se realizaba la serenata a San Pedrito, en el distrito de Chorrillos.

Según contó el integrante de “América Hoy”, los asistentes al evento rompieron las vallas de seguridad para intentar acercarse hasta el escenario. “Era un mar humano que se descontroló mientras tocaba Zaperoko. Nosotros íbamos a cerrar el evento y estábamos detrás de escenario esperando el momento de subir”, explicó el cantante a diario El Popular.