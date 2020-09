Christian Domínguez reveló que Pamela Franco lo baña y talquea cuando fue entrevistado por Magaly Medina. Según el cantante, se le fueron las palabras, por lo que la ‘urraca’ no desaprovechó para seguir preguntándole sobre este tema.

“Me baña y me talquea. Siempre con música y velas (...) No es que me baña, es como un ritual. Sin necesidad de llegar a algo más”, contó el líder de la Gran Orquesta Internacional.

Christian Domínguez agregó que cuando están en esta situación conversa con Pamela Franco sobre lo que ha sucedido en su trabajo.

“Soy feliz, muy feliz así”, concluyó Christian Domínguez, quien mantiene una relación con Pamela Franco.

Christian Domínguez reveló que Pamela Franco lo baña y talquea. (Magaly Tv-TROME)