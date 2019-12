Christian Domínguez y Pamela Franco recibirán juntos el 2020 y ya hacen planes para realizar las famosas cábalas para despedir el año viejo y tener prosperidad en los próximos 12 meses. Así lo comentó el cantante que asistió como invitado a El show después del show.

“Mi mamá es muy cabalística, ella nunca repite de cábala, cada año es una diferente. Lo que ella me dice yo lo hago y siempre me va bien. En el trabajo me va muy bien, y respecto a la felicidad, también”, comentó el líder de la Gran Orquesta Internacional.

Asimismo, Christian Domínguez reveló que, junto a Pamela Franco, se someterán a un baño de florecimiento para que en el 2020 todo les vaya mejor y permanezcan juntos a pesar de las críticas.

“Año nuevo siempre la paso trabajando, desde los quince años, pero sí la pasaré con Pamela, ella la pasa conmigo. Nos haremos un baño de florecimiento para que sea un mejor año para nosotros y estemos juntos”, agregó.

Christian Domínguez recibió la Navidad junto a sus hijos y sus familiares más cercanos. El líder de la Gran Orquesta Internacional viajó a la playa para celebrar la Nochebuena y compartió algunas anécdotas en redes sociales.