Tras la polémica desatada por Isabel Acevedo y Christian Domínguez sobre los oscuros pasajes de su fallida relación, Pamela Franco, actual pareja del cumbiambero, salió al frente para aclarar que no se metió en una relación, pero que la bailarina sí encontró su reloj.

En declaraciones al programa ‘En Boca de Todos’, la cantante admitió que el reloj, que según dijo ‘Chabelita’ encontró en el departamento de Christian Domínguez, sí era de ella.

“El reloj existió, pero yo no lo dejó en el departamento como se ha dado entender. Christian lo llevó porque ese día sí estuvimos en el karaoke como todo el mundo lo sabe y mi reloj estaba roto, por eso yo le encargué”, contó.

Asimismo, Pamela Franco remarcó que la relación que ahora sostiene con Christian Domínguez no se ha visto afectada por las recientes revelaciones en diferentes programas de televisión. Precisó que nunca se metió en un romance.

“Es un tema aparte, por eso él y yo siempre vamos a estar bien, no tiene nada que interferir entre nosotros y por qué incomodarnos por esas cosas como si yo me hubiese metido en la relación, dicen que le han encontrado mensajes, dan a entender un montón de cosas. No sé qué cosas, qué inseguridades hayan tenido dentro de su relación, tampoco me importa, pero si se refieren a mí, completamente segura, no han podido encontrar ningún mensaje ni absolutamente nada ”, sentenció.

Pamela Franco sobre declaraciones de Isabel Acevedo https://www.americatv.com.pe/

Christian Domínguez pide perdón a Pamela Franco

Christian Domínguez estuvo este jueves en América Hoy para contestar a las declaraciones de su ex, Isabel Acevedo, quien la noche anterior rompió su silencio en Magaly Tv La Firme tras la polémica que se generó por las versiones del fin de su relación.

Luego de pedirle disculpas a Karla Tarazona por exponer a su menor hijo, ya que aseguró que no pudo continuar con Chabelita porque quería interponerse entre él y su pequeño, el cantante también aprovechó para mandarle un mensaje a su actual pareja, Pamela Franco.

“Lo que tengo que decir ahorita si es para Pamela, no hemos peleado ni nada por el estilo, ni tampoco he dormido mal no... pero sí está incómoda, está molesta porque me dijo ‘te lo dije’. También pedirle perdón porque yo no tengo por qué ensuciar su felicidad con mi pasado”, acotó Christian Domínguez.