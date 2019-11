Pamela Franco confirma que está saliendo con Christian Domínguez: "No tenemos por qué escondernos"

Pamela Franco y Christian Domínguez ya no hacen esfuerzos en disimular su cercanía. Por ello, la exuberante bailarina de ‘Alma Bella’ aseguró que seguirán viéndola con el cantante, porque ambos están solteros y no están haciendo nada malo. Además, anunció que el próximo año se lanzará como solista.



Se comenta que estuvieron juntos en un evento en el Centro de Lima.

No llegamos juntos, él estuvo después de nosotros. Christian y yo no tenemos por qué ocultarnos, no hay nada de malo.



Pero están saliendo...

De hecho nos falta conocernos mucho. No tenemos por qué ocultarnos porque somos solteros.



¿Tiene posibilidades de conquistarte?

Tiene que hacer méritos si quiere.



¿No te importa que sea ‘olluquito’, como dijo su expareja?

Tendría que ver, cómo voy a opinar de algo que no sé. Tengo que verificar, ja,ja,ja.



¿Christian ha ido a tu casa?

No, pero fácil por ahí lo invito a almorzar.



Se dijo que ibas a reemplazar a ‘Chabela’ en el grupo que dejó abandonado...

Soy cantante, mi fuerte no es bailar. Hay que ser siempre responsables, si vas a hacer algo, hay que cumplirlo.



¿Aceptarías ser su reemplazo?

Cobro caro. No soy el reemplazo de nadie.



DISFRUTA SU SOLTERÍA

​

En tanto, Isabel Acevedo aseguró que se encuentra ‘tranquila y feliz’, tras terminar su relación con Christian Domínguez y darse unas merecidas vacaciones en Cancún.



“Estoy tranquila, feliz. Me sirvió mucho el viaje. Chicas, cuando estén solteras, tienen que disfrutar y conocer el mundo”, sostuvo la ‘Chabelita’ en ‘Domingo al día’.



Por su parte, la mamá de Isabel, Rosa Arenas, reafirmó que nunca estuvo de acuerdo con la relación de su hija y el cumbiambero.



“Gracias a Dios en octubre existen los milagros. Le rogué tanto a Dios porque esto acabe y acabó”, expresó.



Luego, dejó en claro que Christian Domínguez jamás ayudó a ‘crecer’ a Isabel Acevedo, pues él la conoció ‘con una carrera hecha’.



“Antes de conocer a Christian, Isabel trajo siete medallas de oro en baile. Ella terminó una carrera y de él no creo que haya aprendido nada, al contrario, estaba retrocediendo”, agregó.



(Deyanira Bautista)