Pamela Franco esperó presentación con seguridad en un auto y hasta una mesera le llevó una bebida al vehículo

Tras ser ampayada con Christian Domínguez, Pamela Franco se comportó como una diva cuando intentó ser entrevistada por un reportero de 'Magaly Tv. La firme', programa de Magaly Medina, antes de ingresar a un concierto en un casino, en San Juan de Lurigancho.

Las cámaras del programa Magaly Medina captaron a Pamela Franco alejada de sus compañeras de su grupo Alma Bella, esperando en un auto de color negro.



Incluso, una mesera le llevó una bebida alcohólica hasta el auto, algo que sorprendió al reportero de Magaly Medina. Pese a la insistencia del 'Urraco', Pamela Franco no respondió.

Cuando la cantante bajó del vehículo, también tenía seguridad por lo que el reportero de Magaly Medina sufrió para sacarle algunas palabras.

"¿Pamela has sido la manzana de la discordia entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo?", preguntó el 'Urraco'. Pamela Franco respondió con una evasiva: "¿(Acaso) tengo forma de manzana?", dijo mientras se metía rápidamente al casino resguardado por la seguridad.

Pamela Franco se comportó como una diva. (Video: Magaly Tv. La firme)

En entrevista con 'En Boca de Todos', Isabel Acevedo 'Chabelita', expareja de Christian Domínguez, indicó que el cumbiambero le ocultó que al gimnasio donde asistía también estaba Pamela Franco.

Isabel Acevedo 'Chabelita' contó que descubrió que el cumbiambero borraba sus conversaciones de su celular y recién se enteró que paraba en el gimnasio cuando Pamela Franco empezó a frecuentarlo.

Sobre el ampay de Christian Domínguez y Pamela Franco fue la gota que derramó el vaso. "Eso fue como que confirmó algunas sospechas que yo tenía, por el hecho que él también paraba en el gimnasio. Él nunca me mencionó que ella entrenaba ahí".

Isabel Acevedo 'Chabelita' concluyó que Christian Domínguez "me escondía las cosas, no me decía, no sé, por temor a que yo me moleste" y que incluso tuvo una conversación con el cantante.