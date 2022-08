Christian Domínguez rompió su silencio en el programa ‘América hoy’ y le respondió a Rafael Fernández luego de que dejara entrever que habría el cantante habría sido ‘una piedra en el camino’ en su relación con Karla Tarazona.

Tras sus declaraciones, Christian Domínguez dijo que Rafael Fernández se había comunicado con Pamela Franco para señalar que sus declaraciones sobre los hijos de Karla Tarazona se habían malinterpretado.

El cumbiambero dejó en claro que Pamela Franco estaba muy molesta y que increpó a Rafael Fernández p or haber dejado entrever que Christian incomodaba en su relación con Karla Tarazona.

“Mi señora estaba furiosa, le dijo que no solo era un tema de los bebés, sino que también has dado a entender detras de camaras muchas cosas y quiero que me las aclares. Y él siempre dice lo mismo, que lo han malinterpretado. Sí me interesa hablar con él”, dijo Christian Domínguez.

Rafael Fernández llama a Pamela Franco

Christian Domínguez reveló en pleno programa EN VIVO de ‘América Hoy’ que el ‘Rey de los Huevos’ llamó por teléfono a su pareja Pamela Franco para ofrecerles conversar presencialmente con ambos.

“ Yo llamé de mi teléfono, al no contestarme, yo llamé de su teléfono (Pamela) y le acaba de llamar a mi señora diciéndome que ha llamado a uno de los teléfonos porque que no sabía que lo estábamos llamando”, dijo el cumbiambero.

Según el cantante, Rafael tiene que rectificarse porque él sí cumple con pasarle una pensión a su menor hijo y además nunca ha sido una ‘piedra en el zapato’ en su matrimonio con Karla Tarazona.





