Magaly sobre ampay a Christian Domínguez: "Habían rumores que estabas sacando los pies del plato hace tiempo"

¡Magaly Medina le mandó un dardo a Christian Domínguez! Antes de emitir el ampay entre el cantante y Pamela Franco , la conductora inició su programa cantando 'Amigos no, por favor'.

"Los amigos no se besan en la boca ni se llaman a las tres de la mañana, (pero Christian Domínguez y Pamela Franco) eran de los amigos que sí se besan en la boca y sí se llamaban a las 3 de la mañana", dijo Magaly Medina.



Las cámaras de Magaly Medina captaron a Christian Domínguez y Pamela Franco, conductores de 'Se pone bueno', besándose y de la mano. Horas antes, el cumbiambero confirmó en 'Válgame' que su relación de tres años con Isabel Acevedo, Chabelita, había terminado.



"(Christian Domínguez) tiene una larga lista de romances, todos han comenzado y terminado de la misma manera. Anunció que había terminado su relación con Chabelita (…) parece que la vida da vuelta y todo se repite cada tres años", continuó Magaly Medina.



La 'Urraca' agregó que si bien Christian Domínguez oficializó que había terminado con Isabel Acevedo, Chabelita, también reveló que los "rumores" que el cantante había "sacado los pies del plato" lo sabían hace tiempo.



"Él dice que no, dice que terminaron, ¿cuándo? ¿ayer? Los rumores que estabas sacando los pies del plato, ¿crees que es de ahora? ¡Nooooo! A mí no me vas a contar cuentos", concluyó Magaly Medina.