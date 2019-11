Christian Domínguez sobre Pamela Franco: "No sé si vamos a tener algo, pero ojalá"

Christian Domínguez contó que sigue saliendo y ‘conociendo’ a la cantante Pamela Franco y no descarta que puedan tener una relación sentimental en el futuro.



“Sí, salgo (con Pamela), pero como amigos. No tenemos nada que ocultar”, afirmó.



¿Solo en plan amical?

Claro. Para mí salir es ir al cine, a cenar, pero encontrármela en un gimnasio no es salir. Quedamos en ir a un karaoke, pero todavía no atraca.



Pamela dijo que aún no te invita a almorzar a su casa...

Todavía no me invita, yo también me estoy haciendo de rogar.



También dijo que hasta ahora no le regalas nada, ni chocolates ni flores.

No tendría por qué, somos amigos. Pero si algo cambia más adelante el regalo será rosas azules.



¿Puede darse una relación sentimental?

No sé si vamos a tener algo, pero ojalá. No atraca. Ella es súper guapa y buena persona.



¿Le gustará el ‘olluquito’?

De todas maneras. A quién no le gusta el olluquito.



Se filtró un rumor de que tu separación de Isabel fue porque no te dejaba ver a tu hijo. ¿Es cierto?

Terminó la relación, lo conté y no di los detalles porque considero que no debería decirse.



LOS CONQUISTADORES

​

El director de ‘Los Conquistadores de la Salsa’ dijo que lo amenazaste por contar que te vio cariñoso con Pamela en el karaoke.

Fue una conversación entre varones. Lo que me molesta es que él, siendo mi amigo, permita que la gente de su orquesta hable de mí. Fue una conversación con palabras de grueso calibre porque estaba hablando con un amigo.



¿Te incomodó que contara esos detalles?

Me incomoda porque lo conozco. Lo peor es que ni siquiera estuve en esa situación (besando o abrazando a Pamela) y si lo hubiera hecho, estaba soltero, pero no fue así.



(Deyanira Bautista)