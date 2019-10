Christian Domínguez y Pamela Franco recrean beso que se dieron en ampay y juran que no fue en la boca

Tras la polémica que generó el ampay de Christian Domínguez con su compañera Pamela Franco , el cantante reapareció junto a ella en el programa 'Válgame' para revelar detalles de su encuentro con la chiclayana es una conocida discoteca.

Christian Domínguez negó mil veces que el beso que le dio a Pamela Franco haya sido en la boca y aseguró que 'coincidieron en la reunión' y no habían quedado ellos dos solos como se especuló.

"Salió a relajarse el muchacho, no ves que está deprimido. No solo estuve con él, estuvimos con más amigos", dijo Pamela Franco al ser cuestionada por las imágenes que difundió Magaly Medina.

"Salí de la discoteca a recibirlo y me dijo 'Oye, saludame', y ahí fue donde lo saludo en la mejilla, no fue en la boca. Mi pelo lo tapaba. No hay nada", agregó la cantante de Alma Bella.

Christian Domínguez no tuvo reparos en recrear el beso de saludo que le dio a Pamela Franco a las afueras de una discoteca. El cantante besó en la mejilla hasta en tres oportunidades a la conductora para las cámaras del programa.