Pamela Franco no pudo contener las lágrimas en pleno programa ‘En Boca de Todos’ al recordar la promesa que le hizo a su fallecida madre sobre su lucha como mujer. La cantante argumentó que su felicidad no gira alrededor de Christian Domínguez.

“A Christian Domínguez no lo voy a hacer cambiar yo ni nadie, él va a cambiar o ha cambiado porque quiere cambiar. Las personas creo que nadie va a influir en nadie, uno es grande y sabe lo que quiere y tiene. Los tres años yo lo tomó como una especie de broma y chiste ”, dijo al ser consultada por el “mito” de una infidelidad del cantante.

La cantante precisó que no vive “traumada” pensando en que llegarán a los tres años y Christian Domínguez le será infiel. Según dijo, vive del día a día y no tiene miedo en decirlo que su felicidad no depende de su pareja.

“ Pese a Christian, él sabe que yo lo amo con todo mi corazón, valoro todo, y sé lo que es, pero mi felicidad no gira alrededor de Christian... Yo me amo mucho y amo a mi hija, a mi familia porque nosotros estamos construyendo una familia. Entonces, el mundo no se acaba, yo lo tengo clarísimo, pero sí soy feliz y de mi parte soy una persona imperfecta, que lo tiene muy claro”, resaltó.

Doctor Tomás Angulo refuta a Pamela Franco

El especialista en terapias de pareja, Tomás Angulo, le dejó en claro a Pamela Franco que “en teoría se ve muy bien” lo que dice, pero “en la práctica es más difícil”. Esto provocó que la cantante llorara en vivo al recordar a su madre.

“El día que mi mamá falleció fue para mí volver a nacer y yo ese día le prometí que iba a ser una nueva persona y una mujer fuerte. Tengo a una hija hermosa y por quien luchar. No lloro de tristeza porque yo estoy feliz... Yo en la única persona que metía las manos al fuego, y con eso no digo que Christian sea una mala persona, es en mi madre. Y así será y bueno en mi hija ahora”, finalizó.