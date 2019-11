Christian Domínguez y su hijo pasan más tiempo juntos tras ruptura con Chabelita

La relación de Christian Domínguez e Isabel Acevedo terminó hace casi un mes y las especulaciones sobre las razones que ambos terminaron después de 3 años de romance continúan.

Al principio, se le culpó a Pamela Franco, excompañera del cumbiambero en la conducción de 'Se Pone Bueno', de ser la manzana de la discordia. A pesar de la aparición de un ampay donde ambos se lucen bien cariñosos, ambos negaron cualquier affaire.

Pero lo que también se rumoreó es que la Chabelita no estaba contenta con el acercamiento entre su ex y Karla Tarazona, madre de su último hijo. ¿Por qué? Pues el cantante quería pasar más tiempo con el niño, algo que no, supuestamente, no habría agradado a la bailarina.

La conductora de 'Válgame' le contó a Trome que no podía confirmar esta información, pero podía dar fe que su ex sí estaba más pendiente del pequeño. "Si fuera cierto, qué lástima porque ahí te das cuenta del tipo de mujer que es", comentó.

Prueba de esta cercanía entre padre e hijo es la clase de natación que compartirán ambos los días miércoles. A través de Instagram, Domínguez anunció que tomará clases con su niño.

"¿A quién le gusta el agua? Llegaron los miércoles de natación. Yeee... Con papi", se lee en el mensaje de redes sociales que publicó el artista con la foto de su hijo menor saliendo de una piscina.